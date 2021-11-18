Türkiye Gazetesi

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürü Fadi el-Hasan, Lübnan'dan Belarus'a gidecek yolcuların, giriş vizesi veya oturum belgesi olan kişilerle sınırlandırıldığı genelgeyi yayınladı. Polonya-Belarus hattındaki bazı yabancı yolcuların Beyrut üzerinden Belarus'a ulaştığı aktarılan genelgede, Belarus'a ulaşan söz konusu yolcuların kaçakçıların yardımıyla Polonya topraklarından Avrupa'ya gitmeye çalıştığının anlaşıldığı söylendi.



YOLCULAR VE GÖÇMENLERİ AYIRMAK ZOR

Genelgede, Belarus'a gitmek isteyen yolcular ile Avrupa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenleri ayırmanın zor olması nedeniyle uygulamaya başvurulduğu belirtildi.



İngiltere'den Lübnan'a seyahat uyarısı İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da süregelen istikrarsızlık nedeniyle zorunlu durumlar dışında bu ülkeye seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Belarus-Polonya sınırında göçmen gerilimi tırmanıyor Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi. Polonya sınırında uzun tır kuyrukları oluştu.