Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi, 12 Kasım günü İstanbul’da gerçekleşti. Zirve sonrası 121 maddelik bir bildiri yayımlanırken konseyin adı “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildi. Türk Dünyası 2040 Vizyonu belgesini de içeren bildiri umut olurken Türk liderler, duygu ve düşüncelerini gazetemize anlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıyız. Dünya üzerinde yaşayan her Türk gibi biz de heyecan duyduk. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orada yaptığı Kıbrıs vurgusu da özel önem taşıyordu. Biz Türk dünyası ile acı ve kıvançta biriz. Koparılamaz gönül bağımız var. KKTC, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının hak ve menfaatlerini koruyan bir misyona sahip.

Batı Trakya Türk Topluluğunun öncü isimlerinden Başmüftü İbrahim Şerif: Her yönü ile hayırlı bir girişim. Sadece Türkler değil, maddi ve manevi açıdan ciddi sarsıntıların kıskacındaki insanlık adına faydalı olacak. Teşkilatın bütün dünya Türklüğünü aynı çatı altında buluşturacağına inancımız tam. Hayalimiz Batı Trakya’dan çıkıp bütün Türk diyarlarını problemsiz gezebilmek.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin: Teşkilat, bütün dünyaya meydan okuyan bütün dengeleri alt üst edebilecek bir potansiyele sahip. Siyasi, askerî ve ekonomik birliktelik sağlanırsa Türk yıldızının parladığı yeni bir dönem olacak.

Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: Organizasyon önemli. Ancak bağımsız devlet dışında yaşayan Türkleri de kapsamalı.

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi, 12 Kasım’da İstanbul’da düzenlendi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar: Farklı ülkelerin tabiiyeti altında olan Türk toplulukları, millî varlığını kaybetme tehdit ve tehlikesi ile karşı karşıya. Bağımsız bir devleti olmayan onlarca Türk topluluğu bu şans, imkân ve teşkilatlanmadan mahrum. Beklentimiz, tıpkı diğer uluslararası kuruluşlar gibi varlık mücadelesi veren Türk topluluklarına kendilerini anlatabilecekleri bir platform sağlanması.

Suriye Türkmen Meclisi Eski Başkanı Semir Hafız: Türk Birliği yüzlerce yıllık bir rüyaydı. Gelecek yıllarda bu zirvede atılan adımların önemi çok daha iyi görülecek. Son derece stratejik bir hamle. Bu teşkilat Sykes Picot Anlaşmasını (I. Dünya Savaşı’nda Britanya ve Fransa arasında Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’daki topraklarının paylaşıldığı gizli anlaşma) çöpe atar.

Kazak Tatarlarından tarihçi Roza Kurban: Ruslara karşı 1572’den bu yana mücadele veriyoruz. Çarlık Rusyası bizi Hristiyanlaştırmaya, Sovyet Rusyası ırksızlaştırmaya, Putin yöntimi de asimile etmeye çalıştı ancak hiçbiri başaramadı. Ahbaz, Kırım, Başkurt, Kazak ve diğer bağımsız olmayan Türk topluluklar en azından gözlemci olarak bu çatı altında olmalı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov: Türk dünyasının birliği hayati önem arz ediyor. Teşkilat çalışmalarına üst düzey destek vereceğiz.

İran Tebriz Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Rıza Heyet: Konseyin kurumsallaşması ve bir teşkilat olarak faaliyetlerini yürütecek olması bence arzu ettiğimiz Türk birliğinin en somut adımıdır. Bu teşkilat, Türk devletleri adını taşısa da esas itibarıyla bütün dünya Türklerini kapsayan bir kuruluş olmalı.

Irak-Türkmeneli Türklerinden Riyaz Sarıkahya: Bu birlikteliği yıllardır hasretle bekliyorduk. Bu zirve bütün Türk ellerinde sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi'nin yeni ismini açıkladı Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenlen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır" diyerek konseyin yeni ismini açıkladı.