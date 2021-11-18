Türkiye Gazetesi

La Palma adasındaki yanardağ felaketi iki aydır devam ediyor. Patlamalar ve lav akışı azaldı ancak ada halkının halen yaşam riski bulunmakta.

LAV FELAKETİNDE İLK CAN KAYBI

Volkan felaketinden ilk can kaybı haberi de geldi. 72 yaşındaki bir kişi evinin çatısındaki külleri temizlediği sırada metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.

2 BİN 623 BİNA KÜL OLDU

Yanardağ şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı küle döndürdü. 111 bina da kısmi zarar gördü.

HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR

Yanardağ günde 12 ila 15 bin ton arasında kükürt dioksit yayıyor. Bu durum bölgede hava kirliliğine neden oluyor. Kirlilikteki artış nedeniyle okullara da bir günlüğüne ara verildi.

YOLLAR LAVLARLA KAPLANDI

Volkandan çıkan lavlar ise bölgede bin 42 hektarlık alana yayıldı. Yaklaşık 77 kilometrelik yol tamamen lavlarla kaplandı.

KÜÇÜK ADACIKLAR OLUŞTU

Üç noktadan denize dökülen lavlar ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu. Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

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