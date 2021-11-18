Sudan'da darbe karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Başkent Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman kentlerinde dün "Askeri güce hayır" sloganlarıyla gerçekleştirilen protestolarda can kaybı arttı. Sudan Doktorlar Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Onlarca göstericinin de yaralandığı, bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Sudan'da dün farklı kentlerde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 15'e yükseldi.
Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri her 3 şehirde de gösterileri önlemek için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmış, cep telefonu iletişimi de kesilmişti.
Protestocular, yönetimin tamamen sivillere teslim edilmesini ve 25 Ekim darbesinin liderlerinin yargılanmasını talep ediyor.
NE OLMUŞTU?
Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.
ABD, İngiltere, BAE ve Suudi Arabistan, Sudan’da sivil hükümetin derhal geri dönmesini istedi ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Sudan’da sivil hükümetin ve kurumlarının derhal geri dönmesini, olağanüstü halin (OHAL) sonlandırılmasını talep etti.
Güney Sudan'da kargo uçağı düştü: Tüm mürettebat hayatını kaybetti Günye Sudan'da bulunan Juba havalimanından kalkış yapan 5 kişilik mürettebatı bulunan kargo uçağı havalandıktan birkaç dakika sonra düştü. Uçakta bulunan 5 mürettebat yaşamını kaybetti.
Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi
Sudan'da darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 15'e yükseldi.
Sudan'da darbe karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Başkent Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman kentlerinde dün "Askeri güce hayır" sloganlarıyla gerçekleştirilen protestolarda can kaybı arttı. Sudan Doktorlar Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Onlarca göstericinin de yaralandığı, bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.
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