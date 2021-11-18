Türkiye Gazetesi

Almanya’da yük gemileri Köln kentinde Ren Nehrinde 15 Kasım pazartesi günü 24 yaşındaki Türk bir kadının cansız bedeni bulundu. Cansız kadının bedeninin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da nehirde cansız bedene rastlandığı ortaya çıktı. Köln polisi cansız bedeni bulunan annenin eski erkek arkadaşı ve çocuğunun biyolojik babası olduğu tespit edilen 24 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı. Savcılık cinayet şüphelisi tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

LİMAN CİNAYET MAHALLİ

Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi. Köln Savcılık Sözcüsü Ulrich Bremer, medyaya yaptığı açıklamada, “Niehl Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım'da zanlı ile burada görüşmüş. Nedeni bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, eylemi reddediyor ve bir avukat tarafından temsil edilecek" şeklinde konuştu.

Almanya günlük vaka sayısı rekor kırdı Almanya’da koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, açıklanan günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı.