Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’in CEO’sundan dikkat çeken açıklama geldi. Yapılan açıklamada servetinin yüzde 99’unu bağışlamak istediğini söyledi.

SERVETİNİ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR

Gerçek adı Changpeng Zhao olan CEO kısaca CZ olarak tanınıyor. Binance'le birlikte dolar milyarderi olan girişimci servetini bağışlamak istediğini söyledi.

“SERVETİMİN ÇOĞUNU DAĞITMAK İSTİYORUM”

Associated Press'e konuşan CZ, "Rockerfeller'dan bu yana birçok girişimcinin yaptığı gibi servetimin çoğunu dağıtmak istiyorum. Amacım yüzde 90, 95 ya da 99'unu vermek" dedi. Ekonomik açıdan bağımsız olduğunu belirten CZ çok fazla para ihtiyaç duymadığını belirtti.

SERVETİ 2 MİLYAR DOLAR

CZ'nin serveti Forbes'a göre 2 milyar dolar civarında. Ancak Binance'in hisselerinin çoğu da Changpeng Zhao'da bulunuyor. Şirket borsaya kote olmadığı için net bir değeri yok ancak tahminlere göre Binance'in değeri 300 milyar doların üzerinde. Bu da CZ'nin servetinin 200 milyar dolardan fazla olabileceği anlamına geliyor.

KRİPTO PARA YATIRIM YAPMADIĞINI SÖYLEDİ

Binance CEO'Su sadece Bitcoin ve Binance coin sahibi olduğunu söyledi. İlk BTC yatırımını 2014'te yapan CZ, bu coinlerin çoğunu halen tuttuğunu aktardı. Kripto para borsası sahibi çıkar çatışmasının önüne geçmek için başka kripto paraya yatırım yapmadığını söyledi.

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