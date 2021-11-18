Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Imperial College London kurumu tarafından yapılan araştırma, koronavirüs aşılarında hatırlatma dozunun önemini ortaya koydu. 19 Ekim ve 5 Kasım arasında rastgele seçilmiş 100.000 kişi üzerinde yapılan araştırmada, hatırlatma dozu yapılmış 8.300 kişiden sadece 30’unun (yüzde 0,36) Covid’e yakalandığı ortaya çıktı. İki doz aşı yapılan 68.000 kişiden de 700’ünde (yüzde 1,03) enfeksiyon görüldü.

HATIRLATMA DOZU COVİD-19'DA ÇOK ETKİLİ

Yaş ve diğer faktörleri de göz önüne alan araştırmacılar, hatırlatma dozunun enfeksiyonu 3’te 2 oranında azalttığını ifade etti. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Paul Elliot, araştırmanın hatırlatma dozunun “çok etkili” olduğunu gösterdiğini dile getirdi.