Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin F-35B Lightning tipi savaş uçağı dün uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalktıktan sonra Akdeniz'e düşmüş, pilot uçaktan atlayarak kurtulmuştu. İngiltere ordusu, uluslararası sulara düşen yeni nesil savaş uçağının deniz yatağındaki enkazına Rusya’dan önce ulaşmaya çalışıyor. Bölgeye ilk kez bir F35-B uçağı düşerken operasyon büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor.



İNGİLİZ ORDUSUNUN EN GELİŞMİŞ UÇAĞI

Operasyonda dalgıçlar ve mini denizaltıların da kullanılması bekleniyor. ABD tarafından üretilen F-35’lerde çok gizli radar ve sensörler bulunuyor. Bu uçakların sesten hızlı hareket ederken düşman radarlarına yakalanmadığı kaydediliyor. İngiltere ordusunun en gelişmiş ve 100 milyon sterlinle en pahalı uçağı, dikey kalkış da yapabiliyordu.

İngiltere'ye ait F-35 jeti Akdeniz'e düştü İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz üzerindeki rutin operasyonları sırasında denize düştü.