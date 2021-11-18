Türkiye Gazetesi

Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında Miçotakis, Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel ile gergin bir diyalog yaşamıştı.

SORDUĞU SORUYLA DÜNDEM OLMUŞTU

Miçotakis’e "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diyen Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekmişti.

YUNANİSTAN’DAN AYRILDI

Hollandalı gazeteci, basın toplantısının ardından aldığı tehditler üzerine uzun zamandır yaşadığı Yunanistan'ı terk etti. Beugel, aldığı tehditler karşısında Yunan makamları tarafından korunmadığını söyledi.

TEHDİT EDİLDİ

Hollandalı gazeteci, Miçoktakis’le diyaloğu sonrası Yunanistan’da yaşadığı zorluğu ve aldığı tehditleri şöyle anlattı: O akşam marketten bir şeyler almaya gittim. Sokakta yürürken bir adam kafama taş attı. Bana “Türk casusu” dedi ve Erdoğan'a gitmem gerektiğini söyledi, korkutucuydu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilgili diyalogda kendisine yöneltilen soruya, "Bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem" cevabını vermişti.

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