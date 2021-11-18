Türkiye Gazetesi

Amerikalı ünlü rapçi Young Dolph bir kurabiye dükkanından alışveriş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.







Gerçek ismi Adolph Robert Thornton Jr. olan yıldızın, görgü tanıklarının ifadesine göre, Tennessee’deki bir dükkanda kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulduğu belirtildi. Bir başka görgü tanığının ifadesine göre kimliği belirsiz kişi bir araçla dükkanın camına yanaşıp Young Dolph’a ateş açtı.







YOUNG DOLPH KİMDİR?

Adolph Robert Thornton Jr., 27 Temmuz 1985'te Chicago'da doğdu. 2 yaşındayken ailesi Memphis, Tennessee'ye taşındı. İki kız kardeşi ve iki erkek kardeşi vardı ve rapçi Juice Wrld ile kuzendi. Çoğunlukla büyükannesi tarafından büyütülen Dolph'un ebeveynleri, kokain kırma bağımlılığı yaşadı ve onları çocukken yalnızca birkaç haftada bir görebilirdi. Dolph, Güney Memphis'te bulunduğu toplulukta akranlarının birçoğunun ebeveynlerinin yaşadığı sorunlar nedeniyle büyükanneleri tarafından büyütüldüğünü söyledi. Büyükannesi genellikle Dolph'un arkadaşlarının evlerini ziyaret etmesine izin vermezdi ama ara sıra evsiz arkadaşlarının aile ile kalmasına izin verirdi. Dolph bir genç olarak Hamilton Lisesi'ne gitti.

Adolph Robert Thornton, Jr., 27 Temmuz 1985 yılında dünyaya geldi. Daha çok bilinen sahne adıyla Young Dolph'un iki kız, iki erkek kardeşi vardır. İsmini 2016'da King of Memphis albümüyle müzik dünyasında duyuran ünlü rapçi New York'ta Rolling Lous festivaline de katılmıştı.

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