Türkiye Gazetesi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Papua Yeni Gine'ye bağlı Yeni İrlanda eyaletinde deprem yaşandığını duyurdu. EMSC, depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı. Şu ana kadar can ve mal kaybı olduğuna dari herhangi bir bilgi paylaşılmadı









İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem Son dakika haberine göre; İran'ın güneyinde 6,4 ve 6,3 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti.



Uzmandan korkutan 'Marmara depremi' analizi: 10 yıl içinde olabilir 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde, beklenen Marmara depremine ilişkin konuşan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Marmara Denizi’nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yaptı.