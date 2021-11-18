Türkiye Gazetesi

Almanya'da son 24 saatte 65 bin 371 yeni görüldü. Bu salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en çok vaka sayısı oldu. Can kaybı ise 264 olarak kayıtlara geçti. Beşinci dalga ile mücadele eden ülkede, yeni önlemler alınmaya başladı.

SAHTE BELGEYE 5 YILA KADAR HAPİS

Buna karşı Alman Meclisi'nde yeni enfeksiyon koruma yasası kabul edildi. Hastane ve bakım evi çalışanları ile ziyaretçiler, negatif test sonucu ibraz etmek zorunlu olacak. Yasaya göre genel bir kapanma kararı alınmayacak. İş yerleri ve okullar da kaptılmayacak. Bu konuda her eyalet, kendi kararını alabilecek. İş yeri ve toplu taşıma araçlarında aşı, hastalığı atlama ya da test kuralı ülke çapında geçerli olacak. Ayrıca test sonucu ya da aşı belgesinde sahtecilik yapanlara ağır cezalar getirilecek. Bu kapsamda, sahte belgeleri hazırlayanlara ya da örgütlü olarak sahtecilik yapanlara 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.



HOLLANDA'DA DA REKOR

Hollanda'da da durum farklı değil. Ülkede son 24 saatte 23 bin 680 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 34 kişi öldü. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Geçici hükümet, 2 Kasım'da, vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini, Covid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini duyurmuştu. 12 Kasım'da ise kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.



EVE DÖRT MİSAFİRDEN FAZLASI GİRMEYECEK

Buna göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatlerinde, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ile 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi toplu etkinlikler ise sadece 06.00 ile 18.00 arası organize edilebilecek. Sinemalar, tiyatrolar, konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak. Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak. Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam edecek. Evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.



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