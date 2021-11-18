Türkiye Gazetesi

Times gazetesinde yer alan habere göre, bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Birkaç ülke bu derinlikten bir uçağı çıkarma kapasitesine sahip. Amerikalılardan yardım istedik." ifadelerini kullandı.

Şu anda İspanya'da olan ABD ekibi ve ilgili teçhizat bölgeye doğu yola çıkarken, İngilizler uçağın denizin altındaki tam konumunu henüz bulamadı.

Uçağın düştüğü noktadan uzaklaşmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bir yetkili, bulunması durumunda enkazın çıkarılmasının teçhizatın yardımıyla kolay olabileceğini belirtti.

RUSLARIN F-35 E SAHİP OLMAYI ÇOK İSTEYECEKLERİNDEN EMİNİM

Öte yandan, uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alındı. İngiliz donanması uçağın düştüğü yerde beklerken, ismi açıklanmayan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik bir soruna da yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

120 milyon sterlin değerindeki İngiliz F-35 jeti, dün rutin görev sırasında Akdeniz'e düşmüş, kendisini fırlatan pilot kurtulmayı başarmıştı.

İngiltere ile Rusya düşen F-35 uçağına ulaşmak için yarışıyor İngiltere ordusuna ait bir F-35 uçağının, Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düşmesi sonrası, İngiltere ve Rusya arasında kurtarma çalışmalarına yönelik yarış başladı.

F-35 uçağı denize çakıldı: İngiltere ordusunda Rusya paniği İngiltere ordusuna ait bir F-35B Lightning savaş jeti, Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize çakıldı. Rusya’nın eline geçmesinden korkulan gizli F-35 teknolojisinin uluslararası sulara düşmesi İngiltere ordusunda panik havası oluşturdu. İngiliz basını ise Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarışa girdiğini duyurdu.

İngiltere'ye ait F-35 jeti Akdeniz'e düştü İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz üzerindeki rutin operasyonları sırasında denize düştü.