Türkiye Gazetesi

ABD Sınır Devriyesi ekipleri, Teksas-Meksika sınırında bir grup kaçak yakaladı. Mültecilerin, Rio Grande Nehri üzerinden giriş yaptığı öğrenildi. Göçmenlerin arasında bulunan Venezuelalı bir kadın, ekiplere 5 yaşındaki kızının insan kaçakçıları tarafından ıssız bir adaya terk edildiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, nehir üzerinde arama çalışması başlattı. Issız adaya ulaşan güvenlik güçleri, küçük kız dahil 10 göçmeni kurtardı. Anne kız birbirine sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.

"İNSAN KAÇAKÇILARI ÇOK ACIMASIZ"

Sınır Devriyesi'nden Robert Danley, kızı kurtardıkları için mutluluk duyduklarını söyledi. İnsan kaçakçılarının acımasız olduğunu vurgulayan Danley "Kaçakçıların, kendi çıkarları için aileleri ayırdıklarına sürekli şahit oluyoruz" dedi. Robert Danley, göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu, işlemlerinin yapılması için göçmenlik ofisine teslim edildiklerini de sözlerine ekledi.

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