Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki toplantıya katıldı. Toplantıda milletvekillerinin çalışma standartları görüşüldü. Başbakan Johnson ve Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer arasında yaşanılan anlaşmazlık sonucu gerginlik yaşandı. Johnson, Avam Kamarası tartışmalarına aykırı bir şekilde, Starmer'ı görevini kötüye kullandığ"ını ileri sürdü. Tartışma kurallarını çiğnemekle suçlanan Johnson, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle tarafından ikaz edildi.

"SAYGISIZLIĞI BIRAK"

Johnson, Starmer'ı hukuk firması Mishcon de Reya ile olan bağlantıları hakkında sorguya çekmesi üzerine Hoyle, Johnson'ın konuşmasını tamamlanmasına izin vermeyerek sözünü kesti. Avam Kamarası Başkanı Hoyle "Bu konuda anlaşmazlığa düşmek istemiyorum, bunu çok net bir şekilde ifade ettim. Muhalefet sizin sorularınızı cevaplamak zorunda değil. Meclise saygısızlık etmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN OLABİLİRSİNİZ AMA BANA SÖKMEZ"

Hoyle, gerilimin yükseldiği sırada Johnson'a "Otur" diye emir verdi. Lindsay Hoyle "Bu ülkenin Başbakanı olabilirsin ama bu Meclisten ben sorumluyum. Bana meydan okuyamazsın" dedi.

JOHNSON'A "KORKAK" SUÇLAMASI

Starmer ise Johnson'ı "korkak" olarak nitelendirdi. Starmer'ı da uyaran Hoyle "Korkak, bu Meclis'te kullanılan bir şey değil" sözlerini sarf etti. Daha sonra Starmer suçlayıcı ifadesini geri çekti.

Boris Johnson'dan Taliban tepkisi: Afganistan'da boşuna savaşmadık İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin son 20 yılda Afganistan'daki rolü ile gurur duyabileceğini ve orada verdikleri savaşın boşuna olamadığını söyledi.

Boris Johnson'a halk desteği yerlerde! İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a halk desteği yüzde 39,2'den yüzde 3,4'e düştü.

Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü Polis anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yağmur başlayınca şemsiyesini açmak isterken yaşadığı zor anlar Prens Charles dahil çevredekileri gülümsetti.