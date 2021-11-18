Türkiye Gazetesi

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi sonlandı. Avrupa’ya göçme arayışındaki sığınmacılar, sınırda kurdukları kampı tamamen boşalttı. Çoğunluğu Irak olmak üzere Suriye, Afganistan, İran ve diğer bazı Asya ve Afrikalı olan göçmenler, Belarus hükümetinin sınır bölgesi içerisinde hazırladığı kapalı alana geçti. Mültecilere, tıbbi yardım, sıcak yemek, su, hijyen ürünleri ve yastık-yorgan-minder gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar dağıtıldı.

ÇOCUKLAR GÜNLER SONRA ISINDI

Göçmen grupların 10 gündür soğuk havada çadırlarda günlerini geçirdikten sonra merkezdeki kapalı alana hızlı şekilde gitmesi ise dikkat çekti. Pek çok insanın uyuyarak dinlendiği alanda, çocuklar soğuktan korunaklı ortamda oynarken anneler de bebeklerinin bakımlarını gerçekleştirdi. Kalabalık arasında namazlarını eda edenler de oldu.

YER KALMADI

Kapalı alandaki yer darlığına çözüm bulmak amacıyla yetkililerin dağıttığı paletlerden demir konstrüksiyonlar üzerine ikinci bir kat çıkan göçmenler, buralarda da istirahat etmeye başladı. Belaruslu yetkililer, merkeze giremeyen gruplar için ayrı bir kapalı alan planlaması yaparken Belarus Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Karayev ve ekibi de bölgede bizzat yardım faaliyetlerini yönetti.

"7 BİN CİVARINDA GÖÇMEN VAR"

Bu arada, Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, Belarus topraklarında halihazırda 7 bin civarında göçmen olduğunu söyledi. Eysmont, Belarus-Polonya sınırındaki kampta ise yaklaşık 2 bin kişinin beklediğini ifade etti. 200-500 arasında kişinin de Belarus’un Avrupa’ya olan diğer sınır noktalarında olduğunu kaydeden Eysmont, bunların Polonya güvenlik güçlerince geri itilenlerden oluştuğunu aktardı.

KRİZİ MERKEL ÇÖZDÜ

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede göçmen krizinin sona ermesi için bir mekanizma önerdiğini anlatan Eysmont “Bu mekanizmaya göre Avrupa Birliği kampta bulunan 2 bin mülteci için insani koridor oluşturuyor. Geriye kalan 5 bin kişinin de vatanlarına dönmesi için mümkün olduğunca ve dilerlerse yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz Angela Merkel, Almanya'ya insani bir koridor düzenlenmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler yapacak" ifadelerini kullandı.

SIĞINMACILAR ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Belarus tarafının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğine dikkati çeken Natalya Eysmont, şimdilik sadece 400 civarında göçmenin ülkelerine geri dönmeye rıza gösterdiğini belirtti. Diğer göçmenlerin ise geri dönmeyi reddettiğini ve Batı Avrupa’ya özellikle de Almanya’ya bir koridor sağlanmasında ısrar ettiğini aktaran Eysmont, bu insanlarla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

"AB SÖZÜNÜ TUTMUYOR"

Irak, Suriye ve diğer ülkelere göçmenlerin zorla gönderilmesi için herhangi bir uygulama yapmayacaklarına dikkati çeken Eysmont "Biz sözümüzü tutuyoruz ama AB hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmiyor" şeklinde konuştu.

Belarus-Polonya sınırında göçmenlere köpeklerle müdahale edildi Belarus-Polonya sınırında kamp kuran ve zaman zaman Belarus tarafından Avrupa’ya geçme eğiliminde olan göçmenlerin püskürtülmesi için sınır güvenlik görevlileri acımasız girişimlerde bulunuyor.

Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması Lübnan, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini hafifletme girişimleri kapsamında Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler Irak'a dönüyor Belarus-Polonya sınırında bir haftadır bekleyen mültecilerin direnişi son buldu. Göçmenler, artık Avrupa'ya gitmekten vazgeçti.