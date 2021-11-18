Türkiye Gazetesi

Julius Jones, 1999 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Edmond şehrinde 45 yaşındaki Paul Howel'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Jones, masum olduğunu savunarak, ırkçı bir jüri üyesinin mahkeme kararını manipüle ettiğini öne sürdü. Jones'in annesi Madeline Davis-Jones da oğlunun cinayetin işlendiği saatte evde olduğunu söyledi. Ancak sanık buna rağmen idam cezası aldı.

Julius Jones

CEZASI, ÖMÜR BOYU HAPSE ÇEVRİLDİ

Ömrünün yarısından fazlasını cezaevinde geçiren 41 yaşındaki Julius Jones, bugün yerel saat ile saat 16.00'da idam edilecekti. Elektrikli sandalyeye gitmesine saatler kala Oklahoma Valisi Kevin Stitt, tarafından affedildi. Jonas'ın idam cezası, Vali Stitt’in yerel saatle 13:20'de yayımladığı bir kararname ile şartlı tahliseyiz ömür boyu hapse çevrildi.

AFFEDİLMESİ İÇİN 6 MİLYON İMZA TOPLANDI

Valinin bu karar almasındaki en büyük etken ise Avrupa Birliği'nin (AB) ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis tarafından kendisine infazı durdurmaya çağıran bir mektup yazması ve 6 milyondan fazla kişinin Jonas'ın affedilmesi için imza toplaması.

Madeline Davis-Jones

ANNEDEN SON ÇAĞRI

Bu arada, 'Julius İçin Adalet' kampanyasının direktörü Cece Jones-Davis, karardan önce Stitt'e seslenerek "Vali Bey, hatayı düzeltmek için hala zamanınız var" demişti. Madeline Davis-Jones ise dün basına verdiği demeçte, oğlunun planlanan infazını linç olarak nitelendirmiş ve "Julius'un suçlu olduğunu düşünüyorsanız, onu adil bir şekilde yargılayın" ifadelerini kullanmıştı.

Kim Kardashian

KIM KARDASHIAN DA AFFEDİLMESİNİ İSTİYORDU

Öte yandan Julius İçin Adalet kampanyasını birçok ünlü isim de uzun süredir destekliyordu. Bunların başında TV yıldızı Kim Kardashian, aktör Kerry Washington ve Mandy Patinkin, Amerikan futbol takımı Cleveland Browns oyun kurucusu Baker Mayfield gibi isimler yer alıyordu.

İdam mahkumlarından "habersiz infaz" davası Japonya'nın iki idam mahkumu, infazlarından birkaç saat öncesinde haberdar edildikleri gerekçesiyle avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığına dava açtı.

Mahkumiyetinden 30 sene sonra idam edildi ABD’de 1992 yılında soygun ve cinayetten suçlu bulununan adam, mahkûmiyetinden 30 sene sonra idam edildi.