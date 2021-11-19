Türkiye Gazetesi

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE)'nün yaptığı araştırmaya göre, Amazonlar'daki yaklaşık Karadağ'ın yüzölçümü büyüklüğünde orman kaybı yaşandı. Son 15 yılda on iki aylık dönemde görülen en yüksek kayıp olarak kayda geçen kayıpta, Ağustos 2020-Temmuz 2021 döneminde görülen ormansızlaşma, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 22 artış gösterdi.

Ağustos 2019-Temmuz 2020 döneminde bölgede 10 bin 851 kilometrekarelik ormansızlaşma kayda geçmiş, 2006'nın aynı döneminde ise bu rakam 14 bin 286 olarak kaydedilmişti.

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Bölgede şu ana kadar, aynı dönemde görülen ormansızlaşma 2004 yılında 27 bin kilometrekare olarak açıklanmıştı. Brezilya, 2024'e kadar yıllık yüzde 15, 2025 ve 2026 için yüzde 40, 2027 için yüzde 50 oranında yasa dışı ormansızlaşmayı düşürme planı açıklamış ve 2028'de sıfır yasa dışı ormansızlaşma hedeflediğini duyurmuştu.

200 yasaklı türü yiyorlar! Amazon'da yeni pandemiye davet Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada, Amazon yağmur ormanlarından elde edilen 200’den fazla vahşi hayvan türünün Peru pazarlarında yasadışı olarak satıldığı ortaya çıkarıldı. Belen hayvan pazarından çekilen görüntüler, hayvanların ölü ve diri olarak satıldığını hatta sahada katledildiğini gösteriyor.

Brezilya Amazonlar'a yeniden asker gönderiyor Brezilya Hükümeti, orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldı.