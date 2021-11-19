Türkiye Gazetesi

Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, eyalette acil durum ilan edildi.





Bristih Columbia eyaletini altına alan şiddetli sel nedeniyle birçok tarım arazisi de sular altında kaldı.​



BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU

British Columbia Tarım Bakanı Lana Popham, felaketler nedeniyle binlerce hayvanın telef olduğunu açıkladı.



Abbotsford kentinde de etkili olan yağışlar nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı.



Kanada’da sel felaketi: Mahsur kalan inekler jet ski ile kurtarıldı Kanada’nın British Columbia eyaleti şiddetli fırtınaya teslim oldu. Bölgede bir ayda meydana gelen yağış sadece bir gece içinde düştü. Şiddetli yağışın artmasıyla ordu, gece fırtınada mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Yağışlarla birlikte, meydana gelen toprak kaymalarından dolayı bir kadın öldü, üç kişi kayboldu. Çiftliklerde mahsur kalan inekler ise jet skilerle kurtarıldı.

Kanada’da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı Kanada'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti en az 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

