Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Tıp Merkezine gidecek. Başkan rutin kolonoskopiye de girecek. Biden bu süreçte yetkilerini başkan yardımcısına devrecedek. Kamala Harris, Beyaz Saray’da olacak.

Beyaz Saray akşamüzeri Başkanın sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yapacak.



Biden: Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot etmeyi düşünüyoruz ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykotu düşündüklerini duyurdu.

Biden seçmenlerini Harris'e kaptırıyor Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından aldığı kararlar ve uyguladığı politikalar sonrası seçmenlere yönelik anketlerde geriledi. Anketlerde halkın, Biden yerine Harris'e yönelmiş durumda olduğu görüldü.