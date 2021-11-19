Türkiye Gazetesi

Kanada’da Covid-19’a karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların 3’üncü dozuna onay verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına da onay verdi. Health Canada, söz konusu yaş grubunda aşının Covid-19’a karşı yüzde 90 etkili olduğunu ifade ederek, Bakanlığın kapsamlı ve bağımsız bilimsel incelemesinin ardından bu aşının 5-11 yaş grubunda aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının belirlediğini aktardı.

AŞI 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARA 3'TE 1 ORANINDA DOZLAR HALİNDE UYGULANACAK

Kanada’da ayrıca, Pfizer-BioNTech aşısı 12 yaş üstü çocuklara 3’te 1 oranında dozlar halinde 21 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor. Kanada’da yapılan klinik deneylerde, Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için yüzde 95, 12 ila 15 yaş arasındakiler için yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmişti.

Öte yandan Kanada’da salgının başından bu yana 1 milyon 759 bin 560 vaka tespit edilirken, 29 bin 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

FDA, Moderna ve Biontech'in 3. dozuna onay verdi ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun yapılmasına onay verdi.

Aşı firmaları darphane gibi: Pfizer, BioNTech ve Moderna saniyede 1000 dolar kazanıyor Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, BioNTech ve Moderna firmaları, salgında servetlerine servet kattı. Öyle ki Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın saniyede 1000 dolar kazandığı öğrenildi.

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Hatırlatma dozu, çift doz BioNTech aşısının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlara uygulanmaya başlandı.