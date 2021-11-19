Türkiye Gazetesi

Fransa ile İngiltere arasındaki "balıkçı krizi" sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Macron, Fransız balıkçılarının tamamına lisans verilmediğini ve bunun sebebini anlamadıklarını belirterek "İngiltere sinirlerimizle oynuyor" dedi. Macron, son haftalardır seslerini yükselttiklerini, bu konunun sadece Fransa’yı değil aynı zamanda Belçika, Hollanda, Almanya ve Norveç’i de ilgilendirdiğini belirtti.

"BORIS'İ UYARDIM"

Mücadeleyi sürdüreceklerini ve balıkçılarını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Macron, bu konuda Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan harekete geçmesini istediklerini aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Verilen söz yerine getirilmeli. İngiltere anlaşmalar imzaladı ve onlara saygı duyması gerekiyor. Bugün İngiltere bunlara saygı duymuyor. Bunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a açık şekilde söyledim" diye konuştu.

"AB KOMİSYONU ÇIKARLARIMIZI SAVUNMALI"

Fransa’nın bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini aktaran Macron "AB Komisyonu görevini yerine getirlmeli ve Fransa ile Avrupa’nın çıkarlarını savunmalı" ifadelerini kullandı. AB’nin rolünü oynamaması halinde Fransa’nın gerekeni yapacağını ifade eden Emmanuel Macron, bu problem çözüme kavuşturulana kadar Fransız balıkçıları destekleyeceklerini kaydetti.

BALIKÇI KRİZİ

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi. İngiltere'ye bağlı Jersey adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair delil sunmalarını istemişti. Bu durum İngiltere ve Fransa arasında gerilime sebep olmuştu.

ELEKTRİKÇİSİ FRANSA, TEMSİLCİSİ İNGİLTERE

Manş adalarından olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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