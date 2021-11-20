Türkiye Gazetesi

ABD'nin Güney California eyaletindeki bir otoyolda seyir halinde olan zırhlı araçtan tomar tomar nakit para saçıldı. Paraları gören sürücüler akan trafiğe rağmen araçlarını park edip paraları toplamaya başlarken, o anlar kameralara yansıdı.

Trafiğin durduğu yolda para toplayanlar birbiriyle yarışırken, konu ile ilgili konuşan California Otoyol Devriyesinden Çavuş Curtis Martin, "Kapılardan biri açıldı ve para çantaları düştü" dedi. Martin, çoğunluğu 1 ve 20 dolar olan banknotların yolun tüm şeritlere dağıldığını ve trafiğin kaotik bir şekilde durma noktasına geldiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde 2 kişinin gözaltına alındığını aktaran Martin, parayı aldığı tespit edilen diğer kişilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Martin, olay yerinde yoldan geçenler tarafından çekilen çok sayıda video olduğunu ve California Otoyol Devriyesi (CHP) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Yoldan toplanan paraların Vista'daki CHP bürosuna getirilmesi istenirken, yetkililer ne kadar para kaybedildiğini açıklamadı.

San Diego Union-Tribune gazetesinin haberine göre olaydan saatler sonra en az 10 kişi topladıkları parayı polise ulaştırdı. Zırhı aracın, San Diego'dan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun bir ofisine doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

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