Türkiye Gazetesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Hartsfield Jackson Uluslararası Havalimanı’nın güvenlik bölgesinde silah sesi duyuldu. Saldırı gerçekleştirildiği paniği sonrası uçuşlar durdurulurken, olayın kaza olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

YOLCULAR PANİKLE YERE YATTI

Yolculardan bazıları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "Atlanta havaalanında ateş açıldı" ve "Atlanta Hartsfield Havaalanı iç hatlar terminalinde görünüşe göre aktif tetikçi hala hareket halinde" ifadeleri kullanıldı. Havalimanı içinden kaydedilen görüntülerde ise, silah sesinin ardından yolcuların yere yattığı görüldü.

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