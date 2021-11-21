Türkiye Gazetesi

Almanya hükümetine Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki "görevini yerine getirmesi ve İran'a ait diplomatik mekanların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili ciddi ve sorumlu hareket etmesi" çağrısında bulunan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

KALICI TEBDİRLERİ ALMASINI BEKLİYORUZ

"Almanya yönetiminden saldırının faillerine karşı gerekli adımları atması, olayın detaylı bir şekilde soruşturulması ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için etkili ve kalıcı tedbirleri almasını bekliyoruz."

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin İran'ın Hamburg Başkonsolosluğu'nun demir kapısına yanıcı madde attığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.

İran sınırında kartpostallık dolunay manzarası Van’ın İran sınırında oluşan dolunayın önünde, sınırda görev yapan özel harekat polisinin siluetinin belirdiği fotoğraf hayran bıraktı.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tehlikeli yakınlaşma ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gerilimli dakikalar yaşandı. ABD'nin USS Essex savaş gemisine 25 metreye kadar yaklaşan İran helikopterine müdahale edilmedi.