Almanya'daki Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Ralf Reintjes, “Aşılama işe yaradı. Aşılar, virüsü durdurma sürecinde birer taş ama tek başlarına yeterince güçlü değiller” dedi. Avusturya, pazartesiden itibaren 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 1 Şubat 2022'den itibaren de aşının zorunlu kılınacağını duyurmuştu.
İrlanda, Çek Cumhuriyeti de bazı kısıtlamalar getirirken Avrupa’da çoğu ülke de koronavirüs tedbirlerini yeniden yürürlüğe sokmayı planlıyor.
Yeni tip koronavirüse karşı aşılamada dünyanın önde gelen yerler arasındaki Avrupa, şu anda dünyada Covid-19 salgınının merkezi durumunda
Bazı ülkeler artan vakalara karşı aşılamaya hız vermeye çalışırken Reintjes, “Aşılama koronavirüste yaşanan yeni dalgayı kısa vadede durdurmaz.
Ancak sosyalleşmenin azalması bir fark oluşturabilir. İnsanlar Covid-19 tedbirlerinden bıktı. Artık virüsün yayılmasını sınırlandıracak kurallara eskisi kadar riayet etmiyorlar. Bu yüzden virüs hızla yayılıyor” dedi.
Koronavirüste son durum: Kritik hala 'aşı'lamadı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi ise hayatını kaybetti.
19 Kasım koronavirüs tablosu geldi, vaka sayısı 23 bin 810 Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Kasım koronavirüs tablosuna göre; 23 bin 810 yeni vaka tespit edilirken, 218 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa salgından bu dersi aldı: Aşı işe yarıyor ama tek başına Covid’i durduramaz
Yeni tip koronavirüse karşı aşılamada dünyanın önde gelen yerler arasındaki Avrupa, şu anda dünyada Covid-19 salgınının merkezi durumunda. Kıta, salgında şu dersi aldı: Hastaneye yatış ve ölümleri azaltan aşılar enfeksiyona karşı önemli bir koruma sağlıyor ama bunlar Covid’i tek başına durduramaz.
Almanya'daki Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Ralf Reintjes, “Aşılama işe yaradı. Aşılar, virüsü durdurma sürecinde birer taş ama tek başlarına yeterince güçlü değiller” dedi. Avusturya, pazartesiden itibaren 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 1 Şubat 2022'den itibaren de aşının zorunlu kılınacağını duyurmuştu.
Kaynak: CNN International
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