Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşayan ve 16 yaşındaki oğlunu 2015 yılının Temmuz ayında bir çukurun yol açtığı trafik kazasında kaybeden Dadarao Bilhore, aynı acıyı başka aileler yaşamasın diye kendisini adeta ülkedeki çukurları kapatmaya adadı. 51 yaşındaki baba Bilhore, oğlunu kazada kaybettikten sonra bu işi kendine misyon edindiğini söyleyerek, şu ana kadar kentte ve çevre illerde yaklaşık 1500 çukuru doldurduğunu ifade etti.

"BENİMKİ GİBİ PARÇALANMIŞ BİR AİLE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Başlangıçta yalnız çalıştığını ancak şimdi bazı arkadaşlarının ve gönüllülerinin kendisine katıldığını söyleyen Bilhore, "O gün oğlum öldüğünde ağlamadım, bunun yerine savaşmaya ve bir gün şehrimizi çukurlardan kurtarmaya karar verdim. O zamandan beri bu işi yapmaya devam ediyorum ve bundan memnunum çünkü daha fazla ölümün önlenmesine yardımcı oluyor. Benimki gibi parçalanmış bir aile görmek istemiyorum." dedi.

Bilhore, insanların kendisiyle iletişime geçtiğini ve çukurların yerini haber verdiğini ifade ederek "Biz de gidip o çukurları dolduruyoruz. Bunu genellikle pazar günleri yapıyoruz. Yetkilileri beklemek istemiyoruz çünkü zaman alıyor. Bu yüzden bir kazaya neden olmaması için öğrenir öğrenmez çukurları doldurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇUKUR İHBARI İÇİN MOBİL UYGULAMA

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini ve bu sebeple çukur doldurma işine bir süre ara vermek zorunda kaldığını aktaran Bilhore, insanların çukurları ihbar edebilmesi için mobil uygulama geliştirdiğini ifade ederek "Üzerinde çalıştığımız teknik sorunları var. Bu, insanların çukurları bildirmelerini kolaylaştıracak" dedi.

Hindistan Kara Yolu Ulaştırma ve Kara Yolları Bakanlığına göre, 2019'da Hindistan genelinde yaklaşık 449 bin trafik kazası kaydedildi ve bu kazalarda 151 bin 113 kişi öldü, 451 bin 361 kişi yaralandı.

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