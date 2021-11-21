Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın Utrecht şehrindeki Jaarbeurs Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi konut fiyatlarını protesto etti. Gösteride yapılan konuşmalarda, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde uygun ev bulmanın zorluklarına tepki gösterildi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Konut krizini çözmek için harekete geçilmesini sağlamak için topluca hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Herkes için daha uygun fiyatlı konut ve konut güvenliği için hükümetin müdahale etmesi ve önlem alması talep edildi.

EVSİZ SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Daha sonra yürüyüş yapan göstericiler, "Yaşamak bir haktır" ve "Bekleme listesinde yaşayamazsın" pankartı ile "İnsanlık pazarın üstündedir", "Rutte 10 yıldır iktidarda, evsizlerin sayısı iki katına çıktı", "Evler insanlar içindir, kar yapmak için değil" yazılı dövizleri taşıdı. Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, "Mücadele et yaşamak bir haktır", "Asgari ücretle ev bulamıyoruz" ve "Konut pazarı karıştığı için biz ayağa kalktık" sloganları atıldı.

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