Türkiye Gazetesi

Soğuk hava tabirinin ya da kışın genel anlamda söz konusu olmadığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'a kar yağdı. Kar, Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde görüldü.

BÖLGEDE BİRÇOK NOKTA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı: Zirve beyaza büründü İstanbul'un yanı başında olması ile kısa süreli kış tatillerinin en uğrak noktalarından biri haline gelen Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartepe'de manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde zirveye çıkarak kartopu oynadı.

Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.