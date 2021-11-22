Türkiye Gazetesi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsü arabasını kalabalın üzerine sürdü. Meydana gelen olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Olayda kaç kişinin öldüğü bilgisi henüz paylaşılmadı.

Olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını söyleyen Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin göz altına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. Olayı ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.