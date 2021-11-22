Türkiye Gazetesi

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador’dan çılgın bir hamle geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söyledi.

BITCOIN ŞEHRİ KURUYOR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu. Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.

300 BİN BITCOIN’E MAL OLACAK

Bukele, şehrin inşası veya ne zaman tamamlanacağı konusunda tarih vermezken, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoin'e mal olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

GELİR VERGİSİ UYGULANMAYCAK

Her şeyin dijital olacağı Bitcoin City’de iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacak ve toplanan vergilerin yarısı şehrin inşaasına yatırım yapmak için diğer yarısı da şehrin bakım-onarımı için kullanılacak. Bitcoin madenciliği için gerek enerjinin ise yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanılacağı açıklandı.

PROJE TEPKİ ÇEKTİ

Yaklaşık 2 ay önce Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador’da halk ekonomik sıkıntılar ile mücadele ederken, söz konusu proje birçok kesimin tepkisini çekti.

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