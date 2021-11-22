Türkiye Gazetesi

Etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri ile gündeme gelen Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne Japon şirketlerden yaptırım kararı geldi. 2 Japon hazır giyim devi, bölgede işçilerin zorla çalıştırıldığına yönelik iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk alımını sonlandırma kararı aldı.

Sanyo Shokai önümüzdeki yılın ilkbahar ve yaz koleksiyonundan başlayarak bölgeden temin edilen pamuğu kullanmayacağını duyururken, TSI Holdings ise bu yılın sonbahar ve kış ayları için ürünleri için başlattığı ambargoyu sürdüreceğini açıkladı.

TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA

Pamuk üretiminin yüzde 85'ini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden elde eden Çin'in bölgedeki yüz binlerce kişiyi pamuk tarlalarında zorla çalıştırdığı gündeme gelmiş, iddialar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Daha önce Japon spor malzemeleri üreticisi Mizuno benzer iddialar nedeniyle bölgeden pamuk alımını durdurmuştu.

İsveç merkezli giyim firması H&M de geçtiğimiz yıl benzer bir karara imza atarak Sincan pamuğunu kullanmayacağını açıklamıştı.

Çin’deki toplama kamplarının bulunduğu bölgeye Uygur kökenli vali atandı Çin’de uluslararası kamuoyunda eleştirilerin odağı olan kamplarla gündeme gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne gece yarısı yeni bir vali ataması gerçekleşti. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin yeni valisi Uygur kökenli Erkin Tuniyaz oldu.

Çin'in, Uygurları Dubai’deki gizli bir hapishanede tuttuğu ortaya çıktı Genç bir Çinli kadın, Uygurlarla birlikte Dubai’de 8 gün Çinliler tarafından işletilen gizli bir hapishanede tutulduğunu açıkladı.

Uygurlar, Doğu Türkistan'da yaşadıkları zulmü anlattı ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Uygur Mahkemesi kuruldu.