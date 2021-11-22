Türkiye Gazetesi

Essex’te yaşayan 46 yaşındaki Barry Harris, daha önce 1.500 sterline (22.500 TL) satın aldığı köpek tarafından kolundan ısırıldıktan 3 gün sonra, şiddetli enfeksiyonun yol açtığı kalp krizinden öldü.

SEPSİSE YAKALANDI

Harris’in ölümünden sonra Ted isimli köpeğe adamın kız kardeşi ve eniştesi Pauline-Mark Day çifti bakmaya başladı. Birkaç hafta sonra köpek bu kez Mark Day’i ısırdı. Sepsise yakalanan adamın iki bacağı, sol el parmakları ve sağ elinin iki parmağı ameliyatla kesilerek alındı.

HAYATLARI KABUSA DÖNDÜ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mark, hayatının mahvolduğunu ifade ederken Pauline, “Aslında çok uysal bir köpekti. Yaşadığımız tam bir kâbus. Kardeşimin şokunu atlatamadan kocam hastalandı. Olanlara inanamıyorum” diye konuştu.

ÖLÜMCÜL BAKTERİLER TESPİT EDİLD,

Ağzında ölümcül bakteriler tespit edilen köpek ise itlaf edildi.

Prematüre bebek 2 ayda E.coli, sepsis ve Covid-19 geçirdi İngiltere’de 15 hafta erken dünyaya gelen prematüre bebek 2 ayda E.coli, sepsis ve Covid-19 geçirdi.

'Kan alım şekli sepsisin erken tanısında yüzde 40 etkili' Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sepsisin kan yoluyla bulaşan ve bu doğrultuda tüm vücudu etkisi altına alan bir hastalık türü olduğunu söyledi.