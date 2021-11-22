Türkiye Gazetesi

Lee, fahri kara kuşak ödülünü, Trump’ın Florida’da Mar-a-lago’daki ikametgahını ziyaret ederek takdim etti.

Güney Koreli Lee, Donald Trump’ın tekvandoya çok meraklı olduğunu öğrendikleri için böyle bir jeste karar verdiklerini söyledi.

Tekvando kıyafeti giyen ve kara kuşak kuşanan Trump da, “Bu fahri sertifikayı almak benim için bir zevk ve onurdur. Tekvando, bu zamanlarda kendini korumak için harika bir dövüş sanatıdır” dedi.

TEKRAR BAŞKAN SEÇİLİRSE KARA KUŞAKLA GİDECEK

Hatıra için forma imzalayan Trump, yeniden başkan seçilmesi halinde Kongre’ye bu tekvando kıyafetini giyerek katılacağını ifade etti. Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday olmayı planlıyor.

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