Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi. Askeri tatbikatın Ukrayna’nın Belarus sınırına yakın bölgesi Jitomir’de yapıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata hava indirme birliklerinin katıldığı ve tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığı kaydedildi. Tatbikatta bir düşman hedefine saldırı için havadaki birliklerin ve zırhlı personel taşıyıcıların inişinin simüle edildiği açıkladı.

Söz konusu tatbikata, hem hava hem de kara birliklerinin katıldığı ifade edildi.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya saldıracağı iddia edildi Ukrayna, edindiği istihbarat bilgilerine göre Rusya’nın 2022’de ülkeye yeniden saldıracağını iddia etti.

Belarus-Polonya sınırındaki bekleyiş 'Almanya’da yaşama' umuduyla sürüyor Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi devam ediyor. Göçmenler, Almanya'da yaşama umuduyla zor koşullarda sınırda beklemeyi sürdürüyor.

Belarus sınırındaki göçmenler kampı boşalttı Avrupa’ya geçmek için Belarus'un Polonya sınırında kamp kuran göçmenler, Belarus'un sınıra yakın bölgede hazırladığı lojistik merkeze geçerek kudukları derme çatma kampı terk etti.