Türkiye Gazetesi

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, son bir haftada vaka sayılarında "sürekli" artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen yeni vakalarının büyük çoğunluğunun ülkenin en büyük kenti Johannesburg ile başkent Pretorya'da kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte 312 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 174'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 89 bin 584 olarak açıklandı.

22 Kasım koronavirüs tablosu geldi, vaka 24 bin 856 Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Çin’e dava açan avukat koronadan hayatını kaybetti Ankara’da geçtiğimiz yıl Çin’e koronavürüsün yayılması gerekçesiyle dava açan Avukat Melih Akkurt, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da korona önlemleri cezaları arttırıldı Almanya'da, koronavirüse kartı önlemler kapsamında cezalar artırıldı. Ülkede aşı kartlarının düzgün kontrol edilmemesi durumunda 2 bin euro. maske zorunluluğuna uymayanlara ise 500 euro'ya kadar ceza verilecek.