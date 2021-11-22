Türkiye Gazetesi

Çin Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Şanghay Cunşi Biobilimler Şirketi iş birliğinde geliştirilen "JS016" adlı antiviral ilacın 15 ülkede acil durum tedavisi için kullanıldığı açıklandı. Bugüne dek yurt dışına 500 bin doz yollanan ilaç için üçüncü aşama denemelere başlandığı duyuruldu. Geliştiriciler, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığının 3 bin doz ilacı ülkedeki hastaları tedavi etmek üzere ayırdığı bilgisini paylaştı.

İLACIN AĞIR HASTALIĞI ÖNLEDİĞİ GÖZLEMLENDİ

Çinli düzenleyiciler Haziran 2020'de, ilacın insanlar üzerinde test edilmesine izin vermişti. JS016, sağlıklı insanlar üzerinde denenmesine izin verilen ilk monoklonal antikor Covid-19 tedavisi olmuştu. İlacın 2'nci aşama klinik denemelerinde güvenli ve etkili olduğu, katılımcılarda virüsün yoğunlaşmasını yavaşlattığı ve ağır hastalığı önlediği gözlenmişti.



AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer tarafından geliştirilen ilacı acil durum kullanımı için değerlendirmeye başladı.



Avrupa İlaç Ajansı Covid-19 ilacı Ronapreve'yi değerlendiriyor Avrupa İlaç Ajansı, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye aldı.