Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye İslam Meclisi Sözcüsü Muti el Batin, gazetemize yaptığı açıklamada, Suriye Müftülüğü makamının Osmanlı bakiyesi olduğunu ve Nusayri Esad yönetiminin Sünnileri yok sayan küstah bir karara imza attığını söyledi. Geçtiğimiz hafta alınan kararın Baba Esad’ın da hedefleri arasında olduğunu ancak buna fırsat bulamadığını aktaran Muti el Batin "Şu an 10 milyon Sünni sürgün edildi. Nusayri rejim 1 milyondan fazla Sünni Müslümanı da katletti. Sünniler ile ilgili kalplerinde taşıdıkları nefreti dışa vurdular" dedi.

GİZLİ AKTÖR İRAN

İran’ın İslam dünyasında gerçekleştirmeye çalıştığı Şia-Mezhep merkezli işgale dönük bir de kitabı bulunan Muti el Batin "Alınan kararın gizli aktörü İran’dır. Müftülük yerine Şii egemen bir korsan nitelikte dini merci ilan edecekler. Fiziki işgal yanında Suriye halkının fikri, inancı da işgal ediliyor. İnsanlar yüzlerce yıllık ata ocaklarını terke mecbur kılındı. Yerlerin Irak, Afganistan ve İran’dan Şii taşınıyor. İran’ın gerçek yüzü mezhep kamuflajı ile Fars milliyetçiliğini egemen kılmaktır. Sünni inanca olan düşmanlıklarını ülkenin tek Sünni müessesesini ortadan kaldırarak gösterdiler" şeklinde konuştu.



Esad'ın İran ziyareti

DESTEK MESAJI YAĞDI

Suriye İslam Meclisi’nin kararına başta Yusuf el Kardavi olmak üzere dünya geneli birçok öncü şahsiyet ve kurumdan destek mesajları geldi. Sözcü Batin, yeni müftünün geniş katılımlı bir Şûra Meclisi tarafından seçildiğini ve dinî alanda Suriye’nin tek yetkin temsil niteliği taşıdığına vurgu yaptı. Müftülük, halkın fetva makamı olma yanında Suriye’de PKK ile birlikte Şii, Rus, Batı işgaline karşı halkın çok yönlü bilinçlendirilmesi için de faaliyet yürütecek. Din alanında olduğu kadar ülkenin toprak bütünlüğünün korunması misyonu üstlenecek. Suriyeli Müslümanların “Sünnisiz Suriye planı” olarak gördüğü skandal karar sonrası Esad kanadı aralarında 10 Sünni, 10 Şii, 3 Nusayri, 3 Dürzi, 2 İsmaili ve 2 Mürşidi temsilcinin yer alacağı yeni bir yapılanmaya gidileceğini duyurdu. Muhalifler Suriye’de nüfusu yüzde 1 bile olmayan Şiilerin yarı oranda temsil edileceği bir mercinin gerçekçi olmayacağını kaydetti.

BM'nin yardım paraları Esad'a gitmiş Birleşmiş Milletlerin insani yardım için Suriye'ye yönlendirdiği fonun ihtiyaç sahiplerine değil, Esed rejimine gittiği ortaya çıktı.

Esad güçleri Suriye'de saldırıları yoğunlaştırdı Suriye'de Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar giderek yoğunlaşırken, rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına ve İdlib kentinde yer alan el-Bara kasabasına topçu ateşi açtı. Tasil'de topçu ateşi sonucu 3 sivil yaralanırken, el-Bara'da ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı PKK-Esad iş birliği ile yapıldı El-Bab'da iki askerimizin şehit düştüğü alçak saldırı PKK ve Esad iş birliği ile yapıldı. Kullandıkları füze ise Rus yapımı çıktı!