Türkiye Gazetesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çarşamba günü, yörüngesini değiştirmek üzere bir asteroide kasıtlı olarak çarpma görevini başlatacak.

Bu, insanlık tarihinde ilk kez Güneş sisteminin "yerçekimsel dansına" müdahale girişimi olacak.

NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) ismini verdiği bu misyonuyla, Dünya'ya çarparak gezegenin sonunu getirebilecek gök cisimlerine karşı nasıl savunma sağlanabileceğini test etmeyi planlıyor.

ÇARPIŞMA 2022'DE PLANLANIYOR

610 kilogram ağırlığındaki DART uzay aracının yarın California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor.

Didymos sistemindeki Dimorphos asteroidini hedef alacak uzay aracının, bu görevini, 26 Eylül - 1 Ekim arasında gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Çarpışmadan yaklaşık 10 gün önce, bir minyatür uydunun uzay aracının gövdesinden ayrılarak olaya dair Dünya'ya görüntü sağlaması bekleniyor.

Kasım 2024 tarihinde ise Avrupa Uzay Ajansı'na ait Hera aracının Didymos sistemini ziyaret ederek çarpışmanın sonuçlarını yakından analiz edeceği belirtiliyor.

NASA uyardı: Eyfel Kulesi büyüklüğündeki asteroid dünyaya doğru geliyor ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Eyfel Kulesi büyüklüğünde ve yumurta şeklinde olan bir asteroidin aralık ayı başında dünyanın yakınından geçeceğini açıkladı.

2021’in en büyük asteroidi yarın dünyanın yakınından geçecek Asteroid 2001 F032, ilk kez 20 sene önce görülmüştü. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), göktaşının 21 Mart’ta dünyanın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçeceğini duyurdu.