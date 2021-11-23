Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 430 bin 911'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 bin 326 yeni vakanın görüldüğü ülkede, aktif vaka sayısı ise 651 bin 500'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 309 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 99 bin 433'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 399,8 olarak belirlendi.

İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 600 bine yükseldi.

Almanya'da korona önlemleri cezaları arttırıldı Almanya'da, koronavirüse kartı önlemler kapsamında cezalar artırıldı. Ülkede aşı kartlarının düzgün kontrol edilmemesi durumunda 2 bin euro. maske zorunluluğuna uymayanlara ise 500 euro'ya kadar ceza verilecek.

Belarus-Polonya sınırındaki bekleyiş 'Almanya’da yaşama' umuduyla sürüyor Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi devam ediyor. Göçmenler, Almanya'da yaşama umuduyla zor koşullarda sınırda beklemeyi sürdürüyor.

İran'dan Almanya'ya 'güvenlik' çağrısı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Almanya hükümetine diplomatik mekanların güvenliğini sağlaması çağrısında bulundu. Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin İran'ın Hamburg Başkonsolosluğu'nun demir kapısına yanıcı madde attığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilmişti.