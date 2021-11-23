Sri Lanka'nın Trincomalee kentindeki Kinniya kasabası açıklarında, çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu bir tekne alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 6 kişinin hauatını kaybettiği ve kayıp olan yolcuların olduğu açıklandı.
Sri Lanka’da bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Donanmada görevli dalgıçlarının arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildiği, bölgede yaşayanların da gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldığı ifade edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.
Polis, teknenin kapasitesinin üstünde yolcu alması nedeniyle alabora olduğunu belirtti.
Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliği devam edecek Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliğinin devam edeceği belirtildi.
Sri Lanka'da, Kovid-19 kurbanlarının cesetleri defnedilmeye başlandı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurbanlarının yakıldığı gerekçesiyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Sri Lanka'da, salgından ölenlerin cesetleri defnedilmeye başlandı.
Sri Lanka'da tekne alabora oldu: 6 ölü, 11 yaralı
Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da içinde çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Sri Lanka'nın Trincomalee kentindeki Kinniya kasabası açıklarında, çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu bir tekne alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 6 kişinin hauatını kaybettiği ve kayıp olan yolcuların olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
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