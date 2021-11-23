Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ile görüştü. Bakan Şoygu, görüşmede, ABD’nin Rusya’ya yönelik askeri faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. ABD’ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla. ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler" dedi.

Öte yandan, Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.