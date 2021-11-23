Türkiye Gazetesi

İsrail, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı. Bu yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech-Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı bildirildi.

BAŞBAKA BENNETT OĞLUNU AŞI OLMAYA GÖTÜRDÜ

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak, aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.

AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer tarafından geliştirilen ilacı acil durum kullanımı için değerlendirmeye başladı.

BioNTech/Pfizer 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerindeki 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanması için izin başvurusu yaptı. İki şirket klinik araştırma sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı’na ilettiklerini belirtti.

Kanada'da 5-11 yaşa Biontech aşısı yapılacak Kanada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı.

Suudi Arabistan’da da 5-11 yaş grubuna BioNTech aşısı uygulanacak Suudi Arabistan’da Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildi.

ABD'de 5-11 yaş arası çocuklara aşı onaylandı ABD’de Covid-19 aşılamasında yeni bir döneme giriyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Pfizer-BioNTech aşısının düşük dozunu 5-11 yaş grubuna uygulanmasını kabul etti.