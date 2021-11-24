Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 bin 435 test yapıldığı, 255'i yerel 314 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişi taburcu edildiği, 2 bin 884 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğü, bunlardan 17'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Toplam 26 bin 900 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle şimdiye kadar 98 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün toplam 7 bin 377 aşı yapıldı.

Rum kesiminde 437 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 66 bin 797 test sonucunda 437 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 131 bin 28'e yükseldiğini ve virüs sebebiyle 590 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KKTC’de vaka sayısında 3 gün üst üste rekor kırıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 256’sı yerel olmak üzere 306 yeni vaka tespit edildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği KKTC’de, günlük vaka sayısında üst üste 3 gündür rekor kırıldı.

KKTC’de durum kötü! Günlük vaka sayısında yeni rekor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Covid-19 salgınında son 24 saatte 174’ü yerel olmak üzere 211 yeni vaka tespit edilirken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.