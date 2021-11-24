Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Gazetemize konuşan Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan "Çinli bir ismin INTEPROL'e başkan olması sadece Doğu Türkistanlılar değil; tüm ülkeler için bir tehdittir" uyarısında bulundu. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzbasar ise "Chen’in seçilmesi durumunda Doğu Türkistanlı, Tibetli, Hong Konglu ve Çinli yüzbinlerce komünist rejim muhalifinin hayatı ve seyahat özgürlüğü tehdit altına girer" dedi.

GEÇEN DÖNEM DE ÇİN KÖKENLİYDİ

Geçen dönem teşkilat başkanının Çin kökenli olduğunu hatırlatan Hidayetullah Oğuz "Eski başkan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ters düştüğü için Çin’de tutuklandı. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu kişiden herhangi bir haber alınamıyor. Çin, bu sefer Komünist Parti üyesi ve Emniyet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler dairesinde üst düzey bir isimi aday gösterdi. Bu şahıs INTERPOL’ü uluslararası teamüllere göre değil; Çin Komünist Partisinin programına göre yönetecek" diye konuştu.

Çinli Hu Bin Chen'in INTEPROL başkanlığına aday olması İstanbul'da protesto edildi.

KIRMIZI BÜLTENDE ARTIŞ

Çin kaynaklı INTERPOL hareketliliği son 20 yıllık tabloya da yansıdı. Pekin’in öncelikle Doğu Türkistanlılar olmak üzere muhaliflere yönelik kırımızı bülten talebi 10 kat arttı. Rejim muhalifleri bu raporlar sebebiyle gittiği ülkelerden sınır dışı edildi, bazıları iade edilerek toplama kamplarına atıldı. Çin’in INTERPOL üzerinden kurduğu baskı, muhalif isimlerin hac ibadetleri başta olmak üzere, ticaret ve benzeri faaliyetlerini de büyük ölçüde kısıtladı. Pekin yönetiminin sürgündeki Doğu Türkistanlılar aleyhinde binlerce sahte delil ürettiğine dikkat çeken Nureddin İzbasar "Gelecek dönem INTERPOL başkanlığını ele geçirirlerse bu büyük sıkıntılar doğurur. Çin evrensel insan hakları kıstaslarını en başından bu yana tanımayan bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda Doğu Türkistan’ı terk etmek zorunda kalan birçok Türk aleyhinde ailelerine işkence ederek ifadeler alındı. Sonrasında bu ifadeler suç itirafı ve ihbar olarak INTERPOL’e gönderilip sürgündeki Doğu Türkistanlının iadesi istendi. Şimdi yönetimi ele geçirmeleri hâlinde kesinlikle istismar edecekler. Hepimizin hayatı tehlikeye girer" dedi.

Eski Çinli dedektif Doğu Türkistan'daki zulmü anlattı Çin’den kaçarak Avrupa’da bir ülkeye sığınan eski Çinli dedektif, CNN televizyonuna üç saat süren mülakat vererek Uygurlara yapılan zulümleri anlattı.

Uygurlar, Doğu Türkistan'da yaşadıkları zulmü anlattı ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Uygur Mahkemesi kuruldu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden Çin'e tepki Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in, Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik insanlık dışı uygulamalarını kınadıklarını belirten bir basın açıklaması yayımladı.