Türkiye Gazetesi

Fransız ordusundan rahatsız olan Burkina Faso vatandaşları, Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu Kai kentinde kapattı. Vatandaşlar ve ordu arasında gerilim yaşandı.

CANLI KALKAN OLUŞTURDULAR

Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.

OTOPARKA KAÇTILAR

Geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığındı.

SAPANLA VURARAK DÜŞÜRDÜ

Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA’yı sapanıyla vurarak düşürdü.

ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edildi. Küçük çocuk ise Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede Fransa'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa Başbakanı koronavirüse yakalandı Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransa koronavirüste 5. dalgayla karşı karşıya Koronavirüs mücadelesi devam ederken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, koronavirüsün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu açıkladı.