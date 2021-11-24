Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yaşlı kişisi olduğuna inanılan Francisca Susano isimli kadın, 124 yaşında Filipinler’deki evinde hayatını kaybetti. Susano, dünyada 19. asırda doğmuş tek kişiydi. Doğum belgeleri, kadının 11 Eylül 1897’de Kabankalan’da dünyaya geldiğini gösteriyordu. Sevenlerinin Lola Iska diye hitap ettikleri Susano’nun ölüm sebebi henüz bilinmiyor.



SUSANO'DAN SONRA EN YAŞLI İSİM TÜRKİYE'DE

124 yaşında ölen Susano'nun ölüm sebebinin belirlenmesi ışık tutması için herhangi bir belirti taşımamasına rağmen Covid testi de yapılacak. Alınan bilgiye göre; Guinness Rekorlar Kitabı, rekortmen kadının durumunu halen inceliyordu. Bu yüzden rekoru resmi olarak duyurulmuş değil. Mahalli yetkililer, Susano’nun uzun yaşamasında sebzeyle beslenmesi, domuz eti yemeyip alkollü içki içmemesinin de etkili olduğunu ifade ettiler. Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en yaşlı insanı olarak 118 yaşındaki Japon Kane Tanako gösteriliyor. Türkiye’de 27 Haziran 1902 doğumlu Şeker Arslan da Tanako’dan daha yaşlı (120 yaşında) ama onun da rekoru tanınmış değil.

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