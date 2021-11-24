Türkiye Gazetesi

ABD’de mankenlik yapan Brooklinn Khoury (22), 3 Kasım 2020’de Arizona’daki ailesini ziyaret ederken akrabalarından birinin pitbul cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpek, kadının üst dudağıyla burnunun bir kısmını kopardı.

Daha önce burnuna nakil yapılan Brooklinn’in bu kez de kolundan alınan deri ve damarla dudakları yeniden yapıldı.

AMELİYAT 400 BİN DOLARA MAL OLDU

Khory, “Bu, normal bir dudak gibi görünmeyecek ama dudağa temel teşkil edecek” dedi. Ameliyat 400.000 dolara mal olurken genç kadını daha bir dizi ameliyat bekliyor.

Ameliyattan önce YouTube’da bir video paylaşan Khoury, birkaç hafta burundan tüp yardımıyla besleneceğini ifade etti.

Pitbull’un saldırganlığı sahibinden geliyor Uzmanlar, iyi niyetli ve psikolojisi düzgün kişilerin yetiştirdiği ‘Pitbull’ların çok iyi bir oyun ve aile köpeği olduğunu belirtti.

Yine pitbull dehşeti! Babayla 11 aylık oğlunu parçaladı Sahibinden kaçan Pitbull, markete daldı. Önce bebeğe, sonra da babasına saldırdı. Babanın kolu parçalandı, oğlunun kulağı... Köpek ise hâlen sokaklarda.

Antalya'da pitbull dehşeti: Sahibinin gözü önünde köpeği öldürdü Antalya'da Berrak İpek Tatbul’a ait olan “Kuzu” isimli köpek, köpek ağızlığı bulunmayan sahipli bir pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanarak öldü. Genç kızın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.