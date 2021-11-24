Türkiye Gazetesi

Hollanda'da vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 789 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 50 kişişnin öldüğü ülkede, vaka sayıları son 9 günde 20 binin üzerinde seyretti. Hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 535'e ulaştı. Uoğun bakımdaki hasta sayısı 505 oldu.

KISMİ KAPANMA TEDBİRİ GENİŞLETİLEBİLİR

Hollanda hükümeti, 3 Aralık'ta yapmayı planladığı korona tedbirlerine ilişkin toplantıyı 26 Kasım'a aldı. Hollanda Bilim Kurulu OMT'nin bugünkü toplantısından çıkacak tavsiye kararına göre hükümetin kısmi kapanma tedbirinin kapsamını genişleteceği düşünülüyor.

HASTANELERDE YER YOK

Hollanda'da birçok hastane yatak kapasitesinin dolması sebebiyle korona hastalarına gerekli tedaviyi veremeyecek durumda olduğunu açıklamıştı. Ülkede yüksek vaka sayıları nedeni ile 13 Kasım'dan bu yana "kısmi kapanma" uygulanıyor.

DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa’da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde koronavirüs vaka ve can kayıplarının artış gösterdiği Avrupa ülkelerinde, Mart ayını işaret ederek 700 bin can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa'da yasaklar artıyor: Üçüncü doz yoksa sosyal hayat da yok Korona vakalarının hızla arttığı Avrupa'da yasaklar geri döndü. Belçika'da maske zorunluluğu geri dönerken Fransa'da ise 65 yaş üstüne 3. doz zorunlu hale getirildi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar geri geldi Koronavirüs salgınında mücadele devam ederken, bazı ülkeler artan vakalar nedeniyle sıkı tedbirleri tekrar uygulamaya karar verdi.