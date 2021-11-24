Türkiye Gazetesi

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Kıdemli Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, çocuklarda Kovid-19 nedeniyle ölüm riski ve aşıların etkililiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Swaminathan, dünyada çocukların Kovid-19 enfeksiyonu oranının yetişkinlerle aynı olduğunu belirterek, "Çocuklarda ağır Kovid-19 hastalığı ve ölüm oranları yetişkinlere göre çok düşük." dedi.

ÇOCUKLARA AŞI GEREKLİLİĞİ İÇİN YENİ AŞILARIN ÜRETİLMESİNİ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR

DSÖ'nün, Kovid-19 Bağışıklığı için Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu'nun desteğiyle birlikte çocuk ve ergen bireylerin, mevcut aşılara ihtiyacı olup olmadıklarını gözden geçirdiğini belirten Swaminathan, "Çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunmamız için yeni aşıların üretilmesini beklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Swaminathan, AA muhabirinin çocuk ve ergenlerin Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının ne kadar olduğu sorusuna, "Dünyada Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının yüzde 0,5'ini 25 yaş altı kişiler oluşturuyor. 5 ile 10 yaş arası çocuklara baktığınızda ise bu oran yüzde 0,1." cevabını verdi.

DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa’da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde koronavirüs vaka ve can kayıplarının artış gösterdiği Avrupa ülkelerinde, Mart ayını işaret ederek 700 bin can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ilk defa bir Covid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği duyurdu.